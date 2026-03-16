Camera di Commercio, eletti i componenti della Giunta: Cavo e Negri vicepresidenti

Sono sette i componenti dell’organo esecutivo della Camera di Commercio di Genova che affiancheranno il presidente Luigi Attanasio - rieletto il 2 marzo scorso per acclamazione - per il mandato 2026-2031. Li ha eletti oggi il nuovo consiglio camerale, riunitosi nello storico salone di via Garibaldi 4. Subito dopo la giunta si è riunita in sala dorata e ha scelto i due vicepresidenti: Alessandro Cavo, con funzioni di vicario, e Felice Negri.

La giunta è stata eletta, come vuole lo statuto, a scrutinio segreto e ogni consigliere aveva a disposizione due preferenze. Alla votazione erano presenti 23 sui 25 neoconsiglieri.

Ecco la squadra che affiancherà il presidente Luigi Attanasio, con tre nuovi ingressi di cui due donne (Barbara Banchero, Ornella Caramella e Fabrizio Ferrari): Barbara Banchero, Ornella Caramella, Alessandro Cavo, Paolo Corsiglia, Fabrizio Ferrari, Felice Negri, Massimiliano Spigno. A questi otto si aggiunge, in qualità di invitato permanente della giunta, Stefano Messina, eletto dal consiglio presidente della Consulta marittimo-logistica.

La giunta, nella sua prima riunione, ha scelto i due vicepresidenti e confermato Alessandro Cavo alla guida dell’Azienda speciale World Trade Center Genoa.

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