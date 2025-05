Calizzano chiude il set di “Canonico 3”: si conclude il viaggio della fiction nel Ponente ligure

Si è chiuso a Calizzano il set della serie televisiva “Canonico 3”, che dal 14 aprile ha toccato diverse località del Ponente ligure. Il progetto, prodotto da Map to the Stars e diretto da Peppe Toia, ha coinvolto sette comuni, contribuendo alla promozione del territorio come location per le produzioni audiovisive.

Territorio protagonista – Le riprese si sono svolte tra Giustenice, Pietra Ligure, Finale Ligure, Loano, Borgio Verezzi, Noli e Calizzano. Un percorso che ha valorizzato borghi, coste e paesaggi dell’entroterra savonese, confermando l’attrattività della Liguria per il settore audiovisivo.

Regia e produzione – “Canonico 3” è una produzione firmata Map to the Stars con la regia di Peppe Toia, che ha già lavorato su altri progetti per la stessa emittente.

Impatto locale – Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission (GLFC), ha sottolineato il valore della collaborazione: “Per la Fondazione è stato un piacere sostenere un progetto che ha saputo coniugare racconto e promozione territoriale. ‘Canonico 3’ è una delle 17 serie girate in Liguria, grazie al lavoro portato avanti dal 2018 per promuovere la regione come terra da fiction”.

Una rete in crescita – La presenza di produzioni televisive in Liguria continua a crescere, alimentando un settore in grado di generare ricadute economiche, visibilità e nuove opportunità per le comunità locali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.