Calendario dell’Avvento della Convenienza: 24 giorni di promozioni Conad NE per accompagnare le famiglie verso il Natale

E' arrivato il 1° dicembre in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest "Vivi il Calendario dell’Avvento da Conad – Perché Conviene", una nuova iniziativa pensata per accompagnare le famiglie nel periodo che precede il Natale, offrendo ogni giorno un’occasione di risparmio. L’iniziativa, attiva fino al 24 dicembre e riservata ai titolari di Carta Insieme, propone ogni giorno una promozione diversa, applicata automaticamente in cassa.





Fino al 23 dicembre i clienti troveranno quotidianamente un vantaggio dedicato, mentre il percorso culminerà il 24 dicembre con un Grande Sconto finale calcolato in base al totale delle spese effettuate nei 23 giorni precedenti. Il meccanismo prevede tre fasce di risparmio: chi avrà speso almeno 100 euro otterrà il 10% di sconto sulla spesa, chi avrà raggiunto i 300 euro beneficerà del 15%, mentre chi avrà superato i 400 euro potrà usufruire del 20%.





"Il Calendario dell’Avvento rappresenta per noi un’occasione speciale per essere ancora più vicini alle persone che scelgono quotidianamente i nostri punti vendita – dichiara Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, Innovazione e Sistemi di Conad Nord Ovest –. Dicembre è un mese intenso, tra regali, preparativi e gestione della spesa, e il nostro obiettivo è rendere questo periodo più conveniente e vantaggioso. Attraverso promozioni giornaliere, vogliamo accompagnare le comunità e confermare la vicinanza e l’attenzione che da sempre ci legano ai nostri clienti".





Una visione condivisa anche da Alessandro Bacciotti, Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest: "Abbiamo scelto di investire in modo significativo su questa iniziativa perché crediamo che la Convenienza debba essere tangibile, quotidiana. Con il Calendario dell’Avvento offriamo 23 giorni di promozioni immediate e un grande vantaggio finale che premia la spesa di tutti i giorni. Il nostro impegno è garantire sempre prezzi competitivi e un risparmio reale, continuando a rafforzare la fiducia che ci unisce alle comunità in cui operiamo".





Il Calendario dell’Avvento rappresenta così un supporto concreto per le famiglie, pensato per rendere più serena la preparazione alle feste e confermare la vicinanza di Conad Nord Ovest alle comunità del territorio. L’iniziativa sarà attiva in tutti i punti vendita aderenti e accompagnata da una comunicazione dedicata in store e sui canali digitali. Inoltre, grazie al nuovo canale WhatsApp di Conad Nord Ovest dedicato al Natale, i clienti potranno ricevere ogni giorno un’anteprima della promozione direttamente sul proprio smartphone.

