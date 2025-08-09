Caldo intenso in Liguria, atteso picco fino a 35 gradi
di red. tel
Giornata stabile e soleggiata, bollino giallo a Genova per ondate di calore e temperature in netto aumento su tutta la regione
Prosegue in Liguria la fase di tempo stabile, con cielo sereno su tutta la regione e solo locali addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le previsioni di Arpal indicano per oggi condizioni di caldo marcato, con Genova che ha attivato il bollino giallo per le ondate di calore.
Temperature – Le minime sono in lieve aumento, mentre le massime registrano un deciso incremento. In tutta la regione i valori supereranno i 30 gradi, con punte comprese tra 34 e 35 gradi nelle ore centrali della giornata.
Umidità – Si manterrà su valori medi, contribuendo comunque a rendere la percezione del caldo più intensa nelle zone interne e costiere.
Venti – Sono previsti a prevalente regime di brezza lungo le coste, deboli settentrionali o variabili nell’entroterra.
Mare – Calmo in tutti i settori, senza particolari variazioni attese nel corso della giornata.
caldo bollino giallo Estate
