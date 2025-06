Caldo, Genova: sabato 28 primo bollino arancione, massime percepite fino a 34 gradi

L’estate 2025 entra nel vivo e porta con sé la prima vera ondata di calore in Liguria. Il Ministero della Salute ha infatti diramato per sabato 28 giugno il bollino arancione per Genova, segnalando un rischio moderato-alto per la salute dovuto alle elevate temperature percepite, che a metà giornata potranno raggiungere i 34 gradi.

Il bollino arancione rappresenta il secondo livello su una scala di tre e indica condizioni climatiche che possono avere effetti significativi sulla salute della popolazione, in particolare su soggetti fragili come anziani, bambini, persone con patologie croniche o che vivono in condizioni di isolamento.

Le temperature reali previste per sabato pomeriggio si aggirano intorno ai 31 gradi alle ore 14, ma l’umidità elevata contribuirà ad aumentare il disagio percepito.

Per affrontare al meglio questa prima ondata di caldo, il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e di uscire solo nelle ore più fresche. È consigliato trascorrere le ore centrali in ambienti freschi, rinfrescarsi spesso con acqua, aerare bene gli ambienti domestici e utilizzare in modo corretto eventuali condizionatori. Si suggerisce inoltre di indossare abiti leggeri e chiari in fibre naturali, proteggere la testa con un cappello leggero e chiaro, indossare occhiali da sole e applicare creme solari ad alto fattore protettivo.

Per quanto riguarda l’idratazione, è importante bere molti liquidi, evitando però bevande alcoliche, troppo fredde, zuccherate o gassate, nonché tè e caffè. È preferibile seguire un’alimentazione leggera, adatta alle temperature elevate.

