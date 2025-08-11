Caldo estremo in Liguria, ecco i consigli utili per questa ondata di calore
Regione Liguria avverte sulla persistenza di temperature elevate e diffonde le norme per prevenire rischi alla salute
Regione Liguria ha diramato un avviso meteorologico per disagio fisiologico dovuto a ondata di caldo molto intensa sulla zona C, valido per la giornata di oggi. Secondo le previsioni, le temperature elevate resteranno associate a condizioni di disagio marcato, con effetti più evidenti per anziani, bambini e persone con fragilità.
Scenario meteo – I modelli indicano che l’alta pressione continuerà a interessare il territorio regionale, mantenendo valori termici ben oltre le medie stagionali. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il rischio di colpi di calore e disidratazione aumenta sensibilmente.
Misure consigliate – L’allerta include un elenco di comportamenti di autoprotezione elaborati da “Allerta Liguria”. È raccomandato di evitare le uscite nelle ore più calde, tra le 12 e le 18, specialmente per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o in convalescenza.
In casa – Proteggere gli ambienti dal sole chiudendo tende o persiane nelle ore più calde e mantenere il climatizzatore impostato su una temperatura compresa tra 25 e 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di puntarlo direttamente sul corpo per periodi prolungati.
Idratazione e alimentazione – Bere frequentemente acqua, preferire frutta fresca ed evitare bevande alcoliche o ricche di caffeina. I pasti devono essere leggeri e poco conditi, così da non affaticare la digestione durante il caldo.
Abbigliamento – All’aperto, meglio scegliere abiti leggeri, di colore chiaro, realizzati in fibre naturali come cotone o lino, e indossare cappelli a tesa larga per proteggere il capo e il viso dai raggi solari.
Persone fragili – In presenza di persone malate o anziane in casa, controllare che non siano troppo coperte e che mantengano una buona idratazione. Segnali di malessere come vertigini, nausea, mal di testa o confusione richiedono l’immediata consultazione di un medico o la chiamata al 112.
Protezione Civile – L’avviso sottolinea come queste misure vadano mantenute anche nelle 24-36 ore successive al picco di calore, poiché gli effetti delle alte temperature possono protrarsi anche dopo la fine dell’ondata.
