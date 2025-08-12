Caldo a Genova, mercoledì e giovedì da bollino rosso. L'esperto: "Possibile tregua, ma solo dalla prossima settimana"

Saranno due giornate ancora più complicate per la Liguira dal punto di vista metereologico, dopo un inizio settimana da bollino arancione ecco che per le giornate di mercoledì 13 e di giovedi 14 agosto il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per ondate di calore.

"La Liguria è interessata in pieno sia perché è inglobata da questa zona di alta pressione, ma soprattutto perché questa alta pressione pone i suoi massimi a nord dell'arco alpino. Questo attiva una corrente che arriva da nord-est e quindi tende a comprimersi scavalcando l'Appenino, arrivamdo appunto lungo le coste" - spiega a Telenord Paolo Bonino di meteolive.it

In sintesi: "Ogni volta che c'è una compressione, la massa d'aria tende a scaldarsi. Oltre alla presenza dell'alta pressione e dell'aria calda, abbiamo anche l'effetto della compressione che fa aumentare ulteriormente le temperature. Ecco perché abbiamo questi valori così elevati anche in costa.

Per mercoledì e giovedì è prevista la possibilitòà di qualche temporale nelle aree interne, ma in generale si soffrirà ancora di grande caldo: "Le temperature tenderanno a scendere perché finirà questo effetto di compressione, ma d'altro canto aumenterà il tasso di umidità. Quindi passeremo da avere un caldo abbastanza torrido come quello che abbiamo adesso a un caldo umido, con maggiore senso di fastidio e di disagio"

Ma quando finirà quest'ondata di calore? "Le mappe indicano che fino a questo weekend non cambierà nulla, probabilmente a partire dalla settimana prossima l'alta pressione comincerà a cedere e allora avremo sicuramente delle temperature un po' più normali e qualche temporale un po' più convinto" - conclude Bonino

