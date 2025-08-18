Caldo a Genova, bollino giallo fino a martedì: poi la tregua con possibili acquazzoni

Calano notevolmente le temperature in Liguria, è in arrivo su tutta la regione una tregua dal caldo afoso e umido che ha investito il territorio nella settimana di Ferragosto. Oggi, lunedì 18 agosto, sulla città di Genova è bollino giallo con il termometro che segna massime fino a 32°/33°.

Il Ministero della Salute ha infatti emesso bollino giallo a Genova anche per la giornata di domani, martedì 19 agosto, mentre da mercoledì si tornerà al livello 0 di allerta (o bollino verde), con temperature notevolmente più miti.

Nuvolosità in arrivo già da lunedì, mentre la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da possibili temporali anche forti un po' su tutto il territorio ligure.

