Calcio: Vincenzo Italiano, ex Spezia e Genoa, ricoverato per polmonite. "Situazione in lento miglioramento"

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna per una polmonite a probabile origine batterica. La società ha precisato che non si tratta di Covid, e che il tecnico resterà in reparto pneumologia per circa cinque giorni sotto la guida del professor Stefano Nava.

Italiano non sarà in panchina né per la trasferta di giovedì a Bucarest contro la Steaua in Europa League, né per quella di sabato contro la Fiorentina in campionato.

Il Bologna, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che le condizioni cliniche sono in lento miglioramento e che l’allenatore sta ricevendo una terapia antibiotica specifica. "A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club."

Ulteriori aggiornamenti medici sono attesi nei prossimi giorni.

