Calcio, l'Italia di Gattuso parte con una 'manita': 5-0 all'Estonia

Inizia con un convincente 5-0 contro l’Estonia l’avventura di Rino Gattuso alla guida della Nazionale. A Bergamo, l’Italia ritrova gioco, gol e fiducia, tornando a sperare nella qualificazione ai Mondiali dopo il passo falso contro la Norvegia.

L’approccio del nuovo ct è subito netto: squadra offensiva, spirito aggressivo e modulo fluido, che da 4-4-2 si trasforma spesso in un 4-2-4. Sugli esterni spingono Politano e Zaccagni, mentre in attacco Kean e Retegui si alternano nel ruolo di finalizzatori e rifinitori. Nonostante le tante occasioni create, il primo tempo si chiude senza reti, complice un ottimo Hein tra i pali estoni.

Nella ripresa, però, l’Italia dilaga. Kean sblocca il match con un colpo di testa su assist di Retegui, poi lo stesso attaccante italoargentino firma una doppietta, intervallata dal gol di Raspadori – entrato benissimo dalla panchina. A chiudere i conti ci pensa Bastoni nel finale, su calcio d’angolo.

Pur contro un avversario modesto, il successo offre segnali importanti: Gattuso ha già imposto la sua impronta, scegliendo il coraggio alla prudenza. Il pubblico di Bergamo lo applaude, consapevole che il percorso è lungo, ma finalmente ripartito col piede giusto.

