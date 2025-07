Calcio a 5, CDM Futsal chiude il mercato con il colpo Murilo Ferreira

La Cdm Futsal chiude la campagna in vista del ritorno in Serie A con una bomba di mercato e un colpo in green. Assorbite le partenze di Boaventura, Moragas, Schettino, Piccarreta, Parodi e Pagliarulo, la società del presidente Matteo Fortuna ha iniziato subito a muoversi per allestire una rosa competitiva, che possa centrare nel più breve tempo possibile la permanenza nel massimo campionato del futsal italiano.

Il primo colpo messo a segno è il ritorno di Juninho, portiere italo-brasiliano già in CDM fino a due anni fa, prima dell’esperienza al Modena Cavezzo. Poi è stata la volta di Ricardo Caputo, pluricampione d’Italia e campione d’Europa nel 2011 con Montesilvano, anche lui già in CDM nelle due passate stagioni in Serie A.

Oltre a questi due ritorni, i nomi nuovi sono quelli di Jaouad Boutabouzi, marocchino con passaporto spagnolo prelevato dalla New Taranto, Gustavo “Guga” De Araujo, laterale mancino italo-brasiliano in arrivo dal Pirossigeno Cosenza, l’astro emergente del futsal lettone Andrey Baklanov e Alexandre Maltauro, pivot classe 99 reduce da un’ottima stagione con la maglia del MestreFenice, costellata da 23 reti.

Ma proprio in queste ultime ore la CDM ha piazzato le due zampate finali, completando il roster a disposizione di mister Hugo De Jesus con un colpo dal tenore decisamente green e con quella che potremmo definire la vera ciliegina sul proprio mercato. In porta infatti è arrivato il promettente classe 2002 Nicolas Di Tomaso, direttamente dal Lecco.

La bomba - L’ultimo colpo però è di quelli che fanno parlare: sotto la Lanterna, infatti, è arrivato anche Murilo Ferreira. Il brasiliano naturalizzato italiano vanta un palmares che non ha bisogno di presentazioni, in cui spicca senza dubbio l’oro agli Europei del 2014 in Belgio con la maglia Azzurra, ma all’appello non mancano certo scudetti e coppe. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma 1927, in serie A, collezionando 30 presenze e 7 reti.

Intanto, in settimana, è arrivato il parere positivo della Co.vi.so.d. sull’iscrizione della società ligure, che può quindi dire di essere ufficialmente iscritta alla prossima Serie A. Un risultato scontato – è evidente – ma pur sempre importante. Ora in casa CDM si lavora per programmare la preparazione e nei prossimi giorni arriverà anche il calendario delle amichevoli in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Divisione, previsto nella seconda metà di settembre, e poi a fine mese in campionato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.