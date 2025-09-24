Cairo Montenotte in ginocchio 11 mesi dopo per maltempo: intervista al sindaco Lambertini
di Redazione
Ospite di Liguria Live, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha fatto il punto della situazione sui danni causati dal maltempo all'inizio di questa settimana. Il comune della provincia di Savona era stato pesantemente colpito già 11 mesi fa, nella peggiore ondata di piogge dell'autunno 2024.
