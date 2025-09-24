Liguria Live

Cairo Montenotte in ginocchio 11 mesi dopo per maltempo: intervista al sindaco Lambertini

di Redazione

Spazio Genova - Offerte Shock

Ospite di Liguria Live, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ha fatto il punto della situazione sui danni causati dal maltempo all'inizio di questa settimana. Il comune della provincia di Savona era stato pesantemente colpito già 11 mesi fa, nella peggiore ondata di piogge dell'autunno 2024.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

La conta dei danni

Condividi: