Cagliari–Genoa: no ai biglietti per i residenti in Liguria, decisione della Prefettura

La Prefettura di Cagliari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per la partita Cagliari–Genoa, in programma sabato 22 novembre alle 15 alla Unipol Domus.



La misura, firmata dal prefetto Giuseppe Castaldo, è stata adottata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sulla base delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Con il blocco della vendita, il settore ospiti sarà con tutta probabilità vuoto o quasi, come già accaduto nella scorsa stagione. Sugli spalti dovrebbero essere presenti solo i tifosi del Genoa residenti in Sardegna — dove è attivo anche un Genoa Club locale — o in altre regioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.