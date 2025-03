Cagliari - Genoa 1 - 0: sblocca Viola, dopo il liscio di Ekhator

Il Genoa scende in campo contro il Cagliari di Davide Nicola, a caccia di punti per mettere un sigillo sulla salvezza. Mister Vieira perde Messias nella rifinitura, a sorpresa fuori Pinamonti con Ekuban unica punta, sostenuto da Miretti, Cornet e Ekhator. De Winter prende il posto di Bani, a destra Norton-Cuffy

LA CRONACA

9' - va a segno il Cagliari con Piccoli alla prima chance dei padroni di casa: l'arbitro annulla tutto per fuorigioco sul passaggio filtrante, millimetrico

12' - prima sortita offensiva del Genoa che arriva al cross con Ekuban: il colpo di testa di Miretti è innocuo per Caprile

15' - ancora pericoloso il Cagliari: punizione battuta con furbizia da Coman che va sul primo palo, pallone che colpisce il palo con Leali battuto

18' - vantaggio del Cagliari con Viola, in contropiede dopo una grande chance per il Genoa: su corner liscia clamorosamente Ekhator davanti alla porta, sul rilancio della difesa cagliaritana Piccoli vince il duello con Norton-Cuffy, serve a meraviglia Viola che con il sinistro in area batte Leali

33' - il Genoa prova una reazione tentando di tenere il possesso, manca pero' l'occasione per calciare in porta

38' - Cagliari in avanti: il cross da sinistra viene raccolto da Zortea che crossa di prima, sul pallone si fionda Piccoli che in anticipo non inquadra la porta

41' - buona giocata di Miretti che trova Badelj in mezzo all'area, pallone intelligente in mezzo ma nessuno lo attacca, palla sul fondo. Norton-Cuffy in ritardo

45+1' - che occasione per il Genoa: su sviluppo di punizione a favore, il pallone in qualche modo arriva a disposizione di Ekuban che sbuca, palla sul fondo da pochi passi

SECONDO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Makoumbou; Zortea, Viola, Coman (dal 30' Augello); Piccoli. All. Nicola.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Ekhator, Miretti, Cornet; Ekuban. All. Vieira.

Ammoniti:

Arbitro: sig. Fabbri

