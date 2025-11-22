Cagliari-Genoa: le formazioni, Telenord in diretta dalle 14,30

Il Genoa scende a Cagliari per bissare il colpaccio esterno ai danni del Sassuolo. De Rossi sembra orientato a riproporre Colombo come riferimento offensivo, supportato da Vitinha. Ekhator, che ha finalmente smaltito il fastidio al piede accusato nelle scorse settimane, dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. In cabina di regia è previsto Malinovskyi, con Frendrup e Thorsby ai suoi lati. Dietro, linea a tre diretta da Ostigard a protezione di Leali.

Telenord segue la partita in diretta, con "Stadio Goal" dalle 14,30, con Porcella e Fracassi con Adamoli, Torti, Pastorino, Zerbini, Onofri, Nuti.

CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra; Gaetano, Prati, Folorunsho, Obert; Se. Esposito, Borrelli.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.