Cadono calcinacci dal viadotto della A26, residente di Mele sporge denuncia

E' stata sfiorata da una decina di pietre precipitata dal viadotto Gorsexio dell'autostrada A26, fortunatamente senza essere colpita. Per questo una residente di via Gallinea, nella zona di Mele, ha sporto denuncia ai carabinieri di Voltri.

L'episodio risale alla serata del 4 agosto, quando alcuni calcinacci sono caduti nel vuoto: da anni il viadotto è interessato da lavori di ripristino delle pile. La donna, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, ha raccontato di aver visto i calcinacci cadere a meno di due metri da lei. Li ha fotografati e poi raccolti dopo il via libera della polizia stradale che, arrivata sul posto, ha constatato la caduta del materiale.

Il responsabile del cantiere ha spiegato agli agenti intervenuti che l'azienda avrebbe fatto immediati controlli per verificare lo stato del viadotto utilizzando un by Bridge. La donna, nella denuncia, chiede che vengano presi provvedimenti per garantire la sicurezza dei residenti per esempio attraverso "la costruzione di una galleria da cantiere come quella situata sulla Strada Statale 456, esattamente al di sopra di via Gallinea".

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