Chiavari: colpo accidentale, cacciatore ferito gravemente da fucilata durante battuta al cinghiale

Un cacciatore è rimasto ferito gravemente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia al cinghiale nell'entroterra di Chiavari (Genova) in località Leivi poco prima di mezzogiorno. L'allarme è stato lanciato dagli altri cacciatori presenti. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce verde di Carasco, i sanitari del 11, i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno soccorso l'uomo di circa 50 anni recuperandolo in un bosco.

Vista la gravità delle condizioni è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l'elicottero Drago all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiavari, al momento non è dato sapere la dinamica dell'accaduto.

