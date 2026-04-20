Cabinovia Val Bisagno: vertice di maggioranza il 29 aprile, commissione consiliare il 14 maggio

"Sul progetto della cabinovia in Val Bisagno è ancora necessario un passaggio di condivisione con la maggioranza. Come ribadito più volte, si tratta al momento di uno studio preliminare, a cui seguiranno i necessari approfondimenti istituzionali". La sindaca di Genova Silvia Salis chiarisce così le prossime tappe dell’iter dopo la presentazione del progetto avvenuta nelle scorse settimane. Il primo appuntamento sarà il confronto politico interno: «La riunione con la maggioranza è prevista per il 29 aprile», spiega.

Successivamente, il dossier approderà in sede ufficiale: "La commissione comunale dedicata si terrà invece il 14 maggio". Un doppio passaggio che segna l’avvio del percorso di valutazione del progetto, destinato a entrare nel dibattito politico e amministrativo cittadino nelle prossime settimane.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.