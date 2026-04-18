Torriglia, intitolata all'ex assessore Piero Fossati la strada provinciale 59

Presenti alla cerimonia la sindaca metropolitana Silvia Salis, insieme a numerosi sindaci e amministratori del territorio, dipendenti ed ex dipendenti della Provincia oggi Città metropolitana di Genova e semplici cittadini.

"Un'intitolazione in ricordo di un amministratore concreto, sempre presente sul territorio, capace di coniugare competenza tecnica, visione e grande attenzione alle comunità locali - rimarca una nota della Città metropolitana di Genova - Il suo impegno nella gestione della viabilità provinciale e il ruolo svolto come commissario straordinario nella fase di transizione verso la Città metropolitana restano un esempio di dedizione al servizio pubblico".

"Non ho avuto la fortuna di conoscere Piero Fossati, ma ho voluto fortemente essere qui per dimostrare la dovuta riconoscenza a chi ha speso la propria vita al servizio delle istituzioni, del territorio, dei cittadini e delle cittadine - afferma Salis -. Sono contenta di poter inaugurare questa targa e spero che sia uno stimolo anche per le nuove generazioni a conoscere la storia di Piero e di persone come lui. Ho parlato con chi ha lavorato con lui, con chi l'ha conosciuto, con sua figlia: la sua conoscenza del territorio, delle strade, delle problematiche dell'entroterra è stata per tutti motivo di ispirazione ed esempio. Oggi ricordiamo un grande uomo di amministrazione, che ha vissuto anche personalmente il difficilissimo passaggio tra Provincia e Città metropolitana, un momento complesso che ha gestito con la competenza e la presenza che ha sempre dimostrato in tutta la sua vita nell'amministrazione".