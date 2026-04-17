Fondo Strategico Regionale: oltre 26 milioni per 84 interventi in Liguria

Via libera a un nuovo e consistente pacchetto di investimenti per il territorio ligure. Ammonta a oltre 26 milioni e 867mila euro lo stanziamento del Fondo Strategico Regionale destinato a finanziare 84 interventi diffusi su tutta la regione, da ponente a levante, con l’obiettivo di rafforzare servizi, infrastrutture e qualità della vita.

Le risorse saranno impiegate in diversi ambiti strategici: dalla rigenerazione urbana all’edilizia scolastica e universitaria, dalle infrastrutture alla sicurezza urbana, fino alla cultura, allo sviluppo dell’entroterra e alla sanità.

"Il Fondo si conferma uno strumento prezioso per realizzare interventi mirati su tutto il territorio", sottolinea il presidente della Regione, Marco Bucci. "Si tratta di risorse fondamentali per le amministrazioni locali, che possono così portare avanti progetti strategici capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Investiamo in settori chiave come infrastrutture, sicurezza, cultura e sviluppo dell’entroterra".

Nel dettaglio, l’importo complessivo degli interventi supera i 26,8 milioni di euro, di cui circa 24 milioni stanziati dalla Regione e oltre 2,4 milioni come cofinanziamento da parte degli enti locali coinvolti.

La distribuzione delle risorse evidenzia una forte attenzione alla rigenerazione urbana, che assorbe la quota più rilevante con 30 interventi per oltre 10,5 milioni di euro. Seguono le infrastrutture, con 11 progetti finanziati per più di 4,1 milioni, e l’edilizia universitaria, con oltre 3,3 milioni destinati a due interventi. Importanti anche gli investimenti nella cultura (oltre 3,2 milioni), nell’entroterra (più di 1 milione) e nella sicurezza, con 28 progetti di videosorveglianza per circa 984mila euro.

Completano il quadro le risorse per l’edilizia scolastica, la sanità e i finanziamenti ad Alfa, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento.

Con queste nuove assegnazioni, deliberate nei comitati di indirizzo del 2 e 9 aprile, il Fondo Strategico Regionale raggiunge nel 2026 un valore complessivo di 166 milioni di euro, confermandosi uno degli strumenti principali per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione della Liguria.