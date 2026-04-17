Fondo Strategico Regionale: oltre 26 milioni per 84 interventi in Liguria
di R.S.
1 min, 38 sec
Bucci: "Il Fondo si conferma uno strumento prezioso per realizzare interventi mirati su tutto il territorio"
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