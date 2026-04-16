Ex Ilva, Ceraudo a Telenord: tra rilancio industriale e sostenibilità, nella prospettiva di un controllo pubblico

Il futuro dello stabilimento siderurgico di Cornigliano torna al centro del dibattito pubblico, tra prospettive di sviluppo produttivo e attenzione alla compatibilità ambientale. A fare il punto è stato Fabio Ceraudo, presidente del Municipio Medio Ponente ed ex storico sindacalista dell’ex Ilva, intervenuto a Telenord durante la trasmissione Liguria Live.





Nel corso dell’intervista, Ceraudo ha offerto una lettura articolata delle prospettive legate al sito industriale di Cornigliano, un’area che negli anni ha rappresentato un pilastro dell’economia locale ma anche una fonte di criticità, soprattutto sul fronte ambientale e del rapporto con il quartiere.





Al centro della riflessione, il possibile sviluppo della lavorazione della banda stagnata, segmento produttivo che potrebbe garantire continuità occupazionale e rilancio industriale, inserendosi in un contesto di mercato ancora strategico.





Il passato dello stabilimento, infatti, è segnato da tensioni e problematiche legate all’impatto ambientale, che hanno inciso profondamente sul tessuto sociale del territorio. Proprio per questo, ha sottolineato il presidente del Municipio, qualsiasi progetto di sviluppo dovrà essere accompagnato da garanzie concrete, controlli efficaci e un dialogo costante con la cittadinanza, fermo restando che gli attuali metodi di produzione danno le massime garanzie in tema di sostenibilità ambientale.





Ceraudo ha ribadito come il tema non possa essere affrontato in modo semplicistico, per garantire il futuro di Cornigliano, simbolo di una trasformazione industriale ancora in corso. Un percorso che richiede visione, responsabilità e la capacità di coniugare sviluppo economico e tutela del territorio, evitando di ripetere gli errori del passato.

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