Centri per l’impiego, allarme sicurezza, Uil Fp: “Aggressioni e tensioni, servono misure urgenti”

Torna alta la preoccupazione per la sicurezza nei Centri per l’impiego liguri. La Uil Fp di Genova denuncia una situazione sempre più critica, segnata da episodi ripetuti di tensione e aggressioni verbali che mettono a rischio lavoratrici e lavoratori nelle sedi a maggiore afflusso di pubblico.

L’ultimo episodio si è verificato al Cpi Ponente di Cornigliano, dove un utente, in attesa di essere ricevuto, ha estratto un cutter davanti ad altri presenti, utilizzandolo senza minacce dirette ma generando forte allarme. Solo l’intervento del personale di vigilanza, presente temporaneamente, ha consentito di gestire la situazione ed evitare possibili conseguenze.

"Un clima sempre più difficile, che non può essere ignorato né sottovalutato", denunciano Marco Vannucci e Claudio Pensiero della Uil Fp Genova, ricordando come episodi analoghi si siano già verificati nei mesi scorsi, tra cui nella sede della Valbisagno e in altri uffici del territorio.

Secondo il sindacato, non è più accettabile affidare la sicurezza a misure occasionali. "La tutela del personale deve essere garantita in modo strutturale, continuativo e uniforme", sottolineano, chiedendo interventi concreti e tempestivi da parte della Regione Liguria e degli enti competenti.

Pur riconoscendo l’impegno già avviato dalla Regione dopo le precedenti segnalazioni, la Uil Fp ribadisce la necessità di accelerare l’adozione di misure efficaci per mettere in sicurezza tutte le sedi, non solo dei Centri per l’impiego ma anche degli altri uffici pubblici ad alta affluenza.

"La sicurezza deve diventare una priorità assoluta", concludono Vannucci e Pensiero. Il sindacato assicura che continuerà a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione a tutela della dignità e dell’incolumità dei lavoratori.

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