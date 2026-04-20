Silvia Sardone in maglia del Genoa al summit leghista di Milano: "Bellissima con la croce di S. Giorgio, l'ho chiesta a un amico genoano"

Spopolano sul web le immagini di Silvia Sardone, europarlamentare e vicesegretario del Carroccio, per le vie di Milano durante la manifestazione della Lega di sabato scorso con la casacca da trasferta del Grifone.

A spiegare il perché della scelta calcistica è la stessa Sardone con un post social: "Certo che la sinistra è davvero ridicola, si inventa persino assurdità pur di attaccarci.

L’evento di sabato aveva come simbolo nei manifesti la croce di San Giorgio che rappresenta pienamente la nostra identità.

È il simbolo di Milano, di Genova, della Lega Lombarda e di molto altro.

Durante la manifestazione indossavo una maglietta del Genoa con la croce di San Giorgio. L’ho vista durante la partita con l’Inter e trovandola bella ho scritto a un noto genoano (l'amico Cristiano Bosco) che me l’ha regalata. Gli ho dunque promesso che l’avrei messa sabato se non avessi trovato quella del centenario dell’Inter. Sulla maglia c’è appunto la croce di San Giorgio.

Il mio collegio elettorale tra l’altro comprende anche la Liguria quindi mi sembrava un’idea carina metterla alla manifestazione, dato che la croce di San Giorgio rappresenta in pieno la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità.

C’è chi a sinistra ha scritto e continua a scrivere che l’ho messa senza sapere che fosse del Genoa…ma davvero fate?!? Siete proprio alla frutta e come sempre, dei poveri comunisti".

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