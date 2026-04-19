Anche "The Guardian" si accoda a "Bloomberg" e incorona Silvia Salis

“Mentre l’influenza di Meloni sull’Italia mostra segnali di cedimento, a Genova emerge con forza una candidata progressista”. È questo il titolo di un articolo uscito oggi sul quotidiano britannico The Guardian, dedicato alla figura di Silvia Salis.

Dopo le polemiche nate attorno all’intervista rilasciata a Bloomberg e le reazioni che ne sono seguite, così come l’eco internazionale generata dalla viralità del concerto in piazza con Charlotte De Witte, la sindaca di Genova torna al centro dell’attenzione della stampa estera. Questa volta viene descritta come una “boccata d’aria fresca” e un possibile fattore di coesione.

La giornalista Angela Giuffrida, corrispondente dall’Italia, ripercorre l’ascesa mediatica e politica di Salis nelle ultime settimane, richiamando i passaggi più discussi dell’intervista a Bloomberg, l’evento in piazza Matteotti e alcune critiche rivolte alla sindaca, tra cui l’intervento di Selvaggia Lucarelli pubblicato sul Fatto Quotidiano.

L’articolo mette in evidenza la linea adottata dall’amministrazione Salis, sottolineando una particolare attenzione verso un pubblico più giovane: la festa techno, infatti, non sarebbe stata un episodio casuale. Il Comune di Genova ha sostenuto i costi dell’iniziativa come parte di una strategia mirata a valorizzare gli spazi pubblici attraverso eventi gratuiti, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale e rigenerazione urbana, soprattutto tra i giovani. L’evento ha assunto anche un significato simbolico, contrapponendosi al decreto “anti-rave” promosso dal governo Meloni, che ha limitato i raduni non autorizzati tra i primi provvedimenti adottati dopo l’insediamento nell’ottobre 2022.

Viene poi accennato al programma amministrativo della sindaca: tra le priorità figurano il rilancio economico della città, un tempo potente repubblica marinara, il potenziamento del trasporto pubblico e il contrasto alla criminalità.

Infine, si evidenzia la posizione chiara assunta da Salis riguardo al conflitto in Medio Oriente. La sua visibilità è cresciuta anche grazie alla partecipazione alle manifestazioni contro la guerra a Gaza e al sostegno ai lavoratori portuali che hanno ostacolato le spedizioni di armi dirette in Israele.

L’articolo si chiude sottolineando come Salis sia apprezzata anche per il modo in cui ha affrontato critiche e commenti sessisti, inclusi quelli sul suo modo di ballare con tacchi Manolo Blahnik. A queste osservazioni ha replicato rivendicando i propri valori progressisti, senza rinunciare al desiderio di curare il proprio stile personale.

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