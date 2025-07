C2A, leader in carte pagamento e servizi integrati, entra nell'Associazione Logistica Intermodalità Sostenibile

“Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione dell’azienda francese C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique alla nostra Associazione. C2A è una realtà internazionale di riferimento nel settore delle carte di pagamento e dei servizi integrati per la gestione delle spese aziendali, con una solida esperienza nel comparto dei trasporti e della logistica, per cui ha sviluppato una carta dedicata alle esigenze specifiche delle aziende di trasporto. La loro piattaforma innovativa e flessibile consente una gestione semplificata e trasparente delle spese, rappresentando un supporto concreto per tutte le imprese del nostro network che puntano a efficienza, sostenibilità e digitalizzazione e che vogliono migliorare il controllo dei costi, impegnarsi nella riduzione dell’impatto ambientale e semplificare i processi operativi.

La presenza di C2A in ALIS rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un sistema logistico moderno e competitivo, in grado di coniugare innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e soluzioni pratiche per le aziende. Siamo certi che questa nuova sinergia genererà valore per tutti i nostri associati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità ambientale ed economica, crescita e trasformazione digitale del settore”.

È con queste parole che Guido Grimaldi, Presidente di ALIS, annuncia l’ingresso di C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique nell’Associazione. L’azienda francese, che vanta una rete di 5300 stazioni di servizio partner in Europa a prezzi convenienti, sviluppa soluzioni di pagamento a debito su misura per le imprese di trasporto e logistica, offrendo un ecosistema completo per il controllo e l’ottimizzazione delle spese aziendali: dalla carta di pagamento multiservizi “all-in-one”, al portale di gestione in tempo reale, fino a strumenti e servizi avanzati per migliorare l’efficienza e le performance operative. C2A si distingue per l’approccio flessibile e personalizzato del proprio modello nonché per l’impegno concreto a favore della digitalizzazione e della transizione verso una mobilità più sostenibile.

Per mantenere fede a questo impegno, C2A ha firmato da poco un accordo con Repsol in Spagna aprendo oltre 1.120 stazioni di servizio HVO; in Francia, è presente come partner di Enerjump che sta espandendo le sue reti Watt’Up (ricarica elettrica) e Gaz’Up (ricarica gas) con 23 stazioni biogas/CNG e ulteriori sei nuove aperture sono previste per il 2025. Significativa è anche la collaborazione con Molgas (connesso al Gruppo Enerjump) che oggi si estende a oltre 50 stazioni in Francia e oltre 165 stazioni in tutta Europa.

“Desidero esprimere il nostro entusiasmo per questa nuova collaborazione con ALIS. Contare su un’associazione che da sempre rappresenta con autorevolezza l’intera filiera dei trasporti e della logistica significa portare in modo ancora più efficace le istanze delle imprese, in particolare delle micro e piccole realtà che ogni giorno si confrontano con sfide complesse. Con l’ingresso in ALIS, confermiamo il nostro impegno a supportare il settore non solo attraverso soluzioni di pagamento e gestione operativa innovative, ma anche come “termometro” delle esigenze reali delle aziende. Sono convinta che, lavorando insieme, potremo costruire un ecosistema del trasporto italiano più moderno, efficiente e collaborativo.”, così dichiara Carla Palimento, responsabile Commerciale di C2A – Compagnie de l’Arc Atlantique.

