“C’era una volta l’Urss. Storia di un amore”: a Genova la presentazione del memoir di Laura Salmon

Un viaggio intimo e storico nell’anima di un paese che non c’è più. Mercoledì 1 ottobre alle ore 17:45, presso la Libreria San Paolo di Genova (Piazza Matteotti 31-33), si terrà la presentazione del memoir “C’era una volta l’Urss. Storia di un amore”, scritto dalla professoressa Laura Salmon, traduttrice e docente di lingua e letteratura russa.

Il volume, a metà tra racconto autobiografico e testimonianza storica, ripercorre il legame profondo e personale dell’autrice con l’Unione Sovietica, tra ricordi, viaggi, studio e vita vissuta in un contesto politico e culturale unico e irripetibile.

A dialogare con Laura Salmon sarà Marco Ansaldo, giornalista, saggista ed esperto di geopolitica, consigliere scientifico della rivista Limes.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi culturali genovesi dedicati alla riflessione sul Novecento, offrendo uno sguardo originale e personale su una delle esperienze politiche e culturali più complesse del secolo scorso.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

