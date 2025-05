BYD cresce ancora e conquista l’1,2% in Italia, è prima nei segmenti NEV, PHEV e LCV elettrici

Nel mese di aprile, BYD ha continuato a stupire il settore automotive con un’espansione costante in termini di volumi e presenza sul mercato. In soli sette mesi, il marchio è passato dallo 0,06% all’1,2% di quota, imprimendo una spinta senza precedenti alla sua crescita. La multinazionale ha annunciato ufficialmente questi risultati oggi.

Nel dettaglio, a contribuire a questo traguardo è stato il comparto delle autovetture, con 1.683 immatricolazioni, e l’intero mercato (includendo anche i veicoli commerciali), con un totale di 1.804 immatricolazioni. Numeri che confermano il sorpasso di diversi marchi storici italiani ed europei, nonostante i recenti lanci di nuovi modelli da parte di questi ultimi.

BYD, inoltre, si è classificata al primo posto per la vendita di NEV (New Energy Vehicles, ovvero BEV + PHEV) ad aprile, raggiungendo 1.683 immatricolazioni e una quota pari all’11,5%. Se si guarda al periodo da gennaio ad aprile, il totale è di 5.653 unità con una quota di mercato del 10%. Ottima anche la performance nei PHEV: il brand si è posizionato in testa alla classifica mensile grazie a 1.198 unità e una market share del 15%, superando rivali di lunga data. Un ruolo centrale in questo successo lo ha avuto il SUV SEAL U DM-i, che spicca per l’efficienza ai vertici del segmento.

Accanto ai risultati positivi nelle auto, BYD guida anche il settore dei veicoli commerciali elettrici leggeri. Nel mese di aprile 2025, il marchio ha ottenuto la leadership nel segmento LCV BEV, con una quota pari al 23,8%, e si è posizionato in cima anche nella categoria LCV NEV.

Da segnalare che nello stesso mese BYD ha raggiunto il secondo posto tra i costruttori di auto BEV, con una quota del 7,3%, e la quinta posizione nel cumulato annuale, con una market share del 5,7%. Questi risultati evidenziano come l’offerta tecnologica del brand sia capace di rispondere alle reali esigenze dei consumatori italiani, accompagnandoli nella transizione energetica. Un impegno concreto che si riflette anche negli incentivi esclusivi destinati alla clientela italiana, pensati per rendere l’adozione dell’elettrico più vantaggiosa.

Anche nel settore dei Veicoli Commerciali Elettrici, BYD si è affermata come prima tra i costruttori, sia nel mese di aprile, con il già citato 23,8%, sia nel periodo gennaio-aprile, in cui ha registrato una quota del 19,8%.

Il brand prosegue la sua espansione anche nel mercato del noleggio a lungo termine, dove ha registrato una quota dell’1,4% nel solo mese di aprile e dell’1,1% nel periodo da inizio anno, con tassi di crescita che sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati non solo testimoniano la qualità del prodotto, ma anche il successo di un’offerta commerciale sviluppata appositamente per questo segmento di clientela.

Tutti questi traguardi confermano il ruolo sempre più rilevante di BYD nel contesto italiano, dove il marchio si afferma come uno dei protagonisti principali della trasformazione energetica, sia nel settore privato che in quello professionale. Guardando al 2025, BYD punta su una crescita solida e sostenibile, valorizzando le proprie competenze tecnologiche e le opportunità offerte dal mercato italiano per rafforzare la diffusione e la notorietà del brand.

La crescita del marchio non riguarda solo l’Italia: anche altri mercati europei stanno mostrando risultati importanti. Il Regno Unito ha raggiunto una quota di mercato del 2%, mentre la Francia si attesta sull’1,5%. Ciò dimostra come BYD stia rapidamente guadagnando terreno anche in Europa, conquistando la fiducia dei consumatori verso le sue soluzioni a energia alternativa.

A partire da questo mese, BYD potrà inoltre contare su una rete di distribuzione per i ricambi originali ancora più efficiente, grazie alla collaborazione con CRF del Gruppo Intergea. L’obiettivo è fornire i pezzi di ricambio entro 48 ore in tutta Italia, riducendo sensibilmente i tempi di attesa e migliorando l’esperienza post-vendita per i clienti.

Infine, l’offensiva europea del marchio prosegue a ritmo sostenuto, con l’introduzione di nuovi modelli ad alta tecnologia nei segmenti BEV e PHEV. Ne sono prova il debutto del brand premium DENZA, avvenuto recentemente durante la Brera Design Week 2025 e accolto con grande entusiasmo, e l’imminente lancio di un nuovo modello 100% elettrico pensato per la mobilità urbana.

