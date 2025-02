"Business e Finanza", ecco il nuovo libro di Roberto Albisetti: "Rivolto sia ad esperti del settore che a curiosi"

Ha avuto luogo presso la Prefettura di Genova la presentazione del nuovo libro "Business e Finanza" di Roberto Albisetti, economista di esperienza internazionale. L'evento ha richiamato anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il governatore Marco Bucci, offrendo uno spazio di riflessione su dinamiche che regolano il mondo degli affari e degli investimenti. Nel suo ultimo lavoro, Albisetti propone un'analisi approfondita delle sfide e delle opportunità della finanza moderna, con un occhio rivolto al futuro.

A chi è rivolto - Una lettura non solo per esperti del settore, come spiega Albisetti: "questo libro è rivolto ai curiosi che vogliono sapere come funziona, ad oggi, la finanza per gli affari, possono essere giovani imprenditori o imprenditori già navigati." Per lo scrittore del libro è fondamentale che il lettore capisca quali sono le variabili che ci aspettano nei prossimi anni per evitare sorprese che possono avere effetti molto negativi sulla pianificazione di aziende e finanze di famiglia.

Influenza delle nuove tecnologie - Una delle variabili precedentemente nominate è l'avvento di cambiamenti tecnologici: "influenzano l'accelerazione del cambiamento, ma vanno osservati molto attentamente gli eventi di cambio di geopolitica economica nel mondo."

Esperienza - In questo libro c'è molto della esperienza internazionale di Albisetti: "Ci sono 30 anni di attività di investment banker in giro per il mondo e attività a titolo pro bono come consulente di startup con l'acceleratore Endeavor in diversi paesi."

