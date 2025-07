BusForFun raccoglie fondi per accelerare sviluppo mobilità sostenibile in ambito turistico

BusForFun.com, società specializzata in soluzioni di mobilità sostenibile e condivisa, annuncia la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi (“SFP”) che porteranno a un aumento di capitale per un totale di 4,4 milioni di euro, destinato a rafforzare il piano di investimenti dedicato allo sviluppo di servizi avanzati per il settore turistico, sportivo e degli eventi.

L’operazione si articola in un versamento di 3 milioni di euro da parte di FTT | Fondo Tematico Turismo S.r.l., veicolo gestito da Equiter S.p.A. e di cui Intesa Sanpaolo è azionista unico, dedicato all’impiego di Fondi del PNRR su investimenti nell’ambito del turismo sostenibile; nella conversione parziale del credito derivante dal finanziamento soci in essere per un milione di euro da parte di FNM e, infine, nell’apporto di 0,4 milioni di euro da parte dei founder Davide Buscato e Luca Campanile.

L’operazione, per conto di FTT | Fondo Tematico Turismo, è stata guidata e coordinata da Equiter, in qualità di advisor esclusivo, con il supporto dello studio legale RPLT – RP legalitax e di Intesa Sanpaolo Innovation Center che, attraverso il Circular Economy Lab, ha effettuato la business due diligence.

FNM è stata assistita dallo studio PedersoliGattai, mentre Buscato e Campanile dallo studio Usoni & Partners.

Questa operazione permetterà di rafforzare il carattere innovativo della piattaforma digitale di BusForFun, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e l’espansione dei servizi, specialmente in ambito turistico, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e sostenibili gli spostamenti per eventi, concerti, manifestazioni sportive e viaggi di gruppo.

In particolare, BusForFun punta ad ampliare la propria offerta con servizi ancillari come assicurazione, ristorazione e pernottamento, ponendosi come un interlocutore unico e facile da usare, capace di soddisfare tutte le esigenze dell’utente in pochi click.

“Grazie al sostegno di partner strategici e investitori attenti all’innovazione sostenibile, potremo dare ulteriore slancio al nostro piano industriale, che punta a rivoluzionare il modo in cui ci si muove per partecipare a esperienze collettive”, dichiarano Luca Campanile e Davide Buscato, co-founder di BusForFun.

“La digitalizzazione è il motore green della mobilità sostenibile: questa operazione – spiega Giuseppe Bruno del Team Investimenti Advisory Equiter S.p.A. – mira a rafforzare l’infrastruttura digitale di BusForFun per aumentare qualità, quantità e accessibilità dei servizi offerti e, di conseguenza, per rendere sempre più fruibili esperienze di viaggio e intrattenimento, cercando di ottimizzare l’impatto ambientale.”

“Il supporto finanziario a BusForFun – sottolinea il presidente di FNM Andrea Gibelli – è fondamentale in quanto consente alla società di proseguire nel suo percorso di crescita nei servizi innovativi di mobilità flessibile e personalizzata delle comunità. Questo investimento ci permette inoltre di contribuire concretamente alla riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Piano Strategico del Gruppo FNM”.

