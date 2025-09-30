Busalla: sabato e domenica, Festa d’Autunno con la Sagra delle Trofie di Castagne

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, a Busalla, torna l’evento che celebra uno dei piatti simbolo dell’entroterra genovese con iniziative in tutto il paese: il punto ristoro della Pro Loco, il

Villaggio Western, i mercatini e molto altro.



In Vallescrivia la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento è all'insegna della buona tavola e di tantissime iniziative disseminate lungo le vie del paese di Busalla per l'intero fine settimana.

A farla da padrona saranno le trofie di farina di castagne, preparate a mano e servite, insieme ad altre specialità del territorio, alla sagra presso la tensostruttura coperta nellarea della Piccola velocità organizzata dai volontari della Pro Loco, il cui punto di ristoro sarà aperto sabato dalle ore 12:30 e dalle 19:30, e nuovamente domenica a pranzo.



L'adiacente piazza Colombo ospiterà invece il Villaggio Western, curato da Jeca Eventi: molte le attrazioni, dal toro meccanico alla corsa di cavalli a dondolo e al truccabimbi, spettacoli di Western Circus e ballo Country. Presenti anche un Saloon con birra Kamun e un bazar di articoli da gioco. Le piazze del paese ospiteranno poi mercatini di espositori ed hobbisti mentre, nel solo pomeriggio di sabato 4 ottobre a partire dalle ore 15, ai Giardini Mameli si terrà la tradizionale Castagnata con vin brulé e dj set, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia locale.

La Festa d'Autunno è organizzata dalla Pro Loco di Busalla con il patrocinio del Comune.

