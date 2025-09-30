Busalla: lotta anti alluvione, verso l'abbattimento del palazzo alla foce del rio Migliarese
di Gilberto Volpara
Ottobre segna la demolizione del palazzo alla foce del rio Migliarese a Busalla. Un escavatore con pinza taglierà a fette lo stabile.
L’appariscente operazione segnerà un cambio della viabilità paesana con la chiusura di via Navone davanti al distributore del latte, un senso di marcia invertito su via Suardi davanti alla Basko e via Ratto a doppio senso. Nuovo volto per il panorama di Busalla.
“In sostanza, chi dovrà raggiungere il centro da Sarissola effettuerà un percorso, leggermente, più
ampio. In base all’evoluzione del cantiere, legato anche al meteo, saranno valutati i tempi delle modifiche viabilistiche” dichiara Loris Maieron, primo cittadino di Busalla.
La conclusione 2025, oltre ai cantieri in A7, per Busalla, porterà l’intensificazione di lavori pubblici finalizzati alla sicurezza generale in tema di allagamenti e dissesto idrogeologico: “Portiamo a
compimento un’operazione che riduce, notevolmente, i rischi per la nostra popolazione, sebbene, gli scenari moderni abbiano reso manifesto che l’assoluta tranquillità non può esistere” aggiunge l’amministratore.
