Busalla: chiusura del casello, Autostrade disponibile alla creazione di nuovi varchi alternativi

La notizia è soprattutto una: Autostrade ha garantito ai sindaci di Vallescrivia e al resto degli enti locali la propria disponibilità alla creazione di varchi alternativi, in entrata e in uscita, per lenire i disagi legati ai lavori di rifacimento delle rampe del casello di Busalla e dell'attiguo ponte sul torrente Scrivia.

E' quanto emerso dal confronto delle ultime ore sulla tabella di marcia legata a un'operazione che avrebbe potuto mettere in ginocchio gran parte dell'economia di Vallescrivia e che, se mitigata, da una simile contromisura potrebbe assumere un impatto decisamente inferiore.

Nel ragionamento più complessivo di un simile investimento potrebbero tornare in discussione le gratuità del tratto di A7, ma al momento, questa, non pare una preoccupazione prioritaria dei primi cittadini che, davanti all'apertura di Autostrade, si mostrano decisamente più sereni rispetto a qualche tempo fa.

Il tutto ampliato da un cantiere che entrerà in funzione solo nel 2026, non più nell'autunno 2025 come ipotizzato, proprio, per dare spazio ad Autostrade di creare i nuovi varchi alternativi: se su Genova si sfruttererbbe il vecchio casello, pare esserci ancora incertezza per quello su Milano con dialoghi in corso per non impattare in modo eccessivo sull'abitato di Sarissola.

Dovrebbe restare confermata la chiusura dell'uscita di Busalla, direzione nord, per 35 giorni da agosto a settembre 2025.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.