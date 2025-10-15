Busalla: anti alluvione, al via le operazioni per l'abbattimento del palazzo sul Migliarese
di Gilberto Volpara
Momento storico per Busalla con l'avvio della demolizione del palazzo alla foce del torrente Migliarese. L'operazione si è resa necessaria per garantire il proseguimento della messa in sicurezza dell'intera zona colpita da una pesante alluvione nel 2014.
Alla presenza di più generazioni locali, il via ai lavori con una pinza meccanica: "Un elemento che sta operando con grande precisione all'interno di una viabilità locale invertita per limitare i disagi. La precisione del mezzo ha impressionato un po' tutti" dichiara l'assessore Francesca Tavella.
