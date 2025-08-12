Busalla, al via i lavori sullo svincolo A7: disagi e modifiche fino a settembre

Sono iniziati i lavori allo svincolo di Busalla sull’A7, con chiusura della rampa per chi arriva da Milano e carreggiata ristretta verso Genova fino all’11 settembre. È la prima fase di un piano di riqualificazione che proseguirà in autunno con i cantieri nelle gallerie verso Ronco Scrivia.

Autostrade consiglia l’uscita a Ronco Scrivia e l’uso dell’A26 come alternativa. Per ora il traffico è gestibile, ma a fine mese si temono disagi crescenti.

Bollino giallo fino a giovedì, rosso sabato mattina e domenica per i rientri. Quello di Busalla è l’unico cantiere attivo sulla rete ligure, ma da settembre partiranno i lavori sulla galleria Fornaci a Savona, con possibili code.

