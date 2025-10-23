Busalla, al palazzetto c'è la partita dell'automedica: "Ora tocca alla Regione, serve un segnale"

Vallescrivia in campo non per una partita di basket o pallavolo, ma per far sentire la propria voce a Regione Liguria: "Se Autostrade non comprende la gravità della situazione e si rifiuta di mettere risorse su una situazione di forte criticità provocata dai suoi cantieri, chiediamo l'intervento di Regione perchè questo territorio possa avere in loco una automedica 7 giorni su 7 h24. Non si può fare economia sulla vita delle persone".

E' il messaggio di una serata legata all'assemblea pubblica voluta da Croce Verde Busalla e dal mondo del volontariato. Numerosi interventi per dire che non si può chiedere all'entroterra di traguardare al futuro senza servizi primari: "Impossibile che paesi come i nostri siano tenuti in considerazione solo in campagna elettorale o per qualche evento ludico, senza pensare che qui vivono e lavoro migliaia di persone ogni giorno. Dalla Regione ci aspettiamo un segnale di sensibilità".

