Burlando all'attacco: "Leggere che Bucci si sente tradito da Silvia Salis non ha prezzo"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Burlando attacca Bucci per le sue dichiarazioni sulla candidatura di Silvia Salis, definendo assurda l’idea di un tradimento politico.

2️⃣ Polemica sulla residenza, con Burlando che accusa Bucci di creare una questione irrilevante sulla domiciliazione della Salis a Roma.

3️⃣ Chat Vasta e opposizione, Burlando racconta la nascita del gruppo nel 2017 per contrastare Bucci e offrire un'analisi politica alternativa.

La notizia nel dettaglio

Claudio Burlando torna all'attacco e lo fa - come ormai tradizione - dalla sua chat Vasta. Nel mirino Marco Bucci e le sue dichiarazioni contro Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle amministrative di Genova. Così, chi sospettava che l'ex ministro fosse tanto deluso dalla scelta della Salis da pianificare una campagna elettorale al risparmio, resterà deluso.

Dichiarazioni – Burlando inizia commentando una fotografia pubblicata dal Decimonono, in cui Silvia Salis appare circondata da altre donne, sottolineando la differenza con le immagini della presentazione di Pietro Piciocchi, caratterizzate - questo il pensiero di Burlando - dalla presenza maggioritaria di uomini. Ha poi replicato alle parole di Bucci, secondo cui il centrodestra si sentirebbe tradito dalla Salis: "Ma leggere che Bucci si sente tradito non ha prezzo".

Burlando vs Bucci - "Più che sorpreso dalla sua candidatura, credo che il centrodestra si senta tradito, perché lei ha sempre lodato quello che abbiamo fatto in questi anni", avevo detto Bucci sulla candidatura dell'ex atleta. Burlando è un fiume in piena: "Ma come si fa a pensare che se nomini un'ambasciatrice di Genova nel mondo - per indiscussi meriti sportivi - poi ti debba essere fedele anche se fai una riga di stupidate? Quest’uomo non è lucido".

Critica al centrodestra – Burlando ha inoltre attaccato la coerenza politica di Bucci, ricordando che anche lui in passato ha vissuto all'estero prima di ricoprire incarichi politici in Italia. Ha poi respinto l’idea che Salis abbia mai lodato esplicitamente il lavoro del centrodestra, affermando di non aver mai trovato dichiarazioni in tal senso.

La questione della residenza – Bucci aveva anche ironizzato sulla residenza di Salis, dicendo: "Speriamo che l'anagrafe faccia presto a darle la residenza a Genova, così potrà votare per se stessa". Burlando ha replicato duramente, ricordando che Salis è nata e cresciuta a Genova, pur vivendo a Roma per motivi professionali e affettivi. Ha poi criticato Bucci per non aver chiarito la situazione, dichiarando: "Il Comune è il proprietario dell’Anagrafe e sulla residenza di Silvia Salis dice 'vedremo'? Ma lo possiamo dire tutti insieme: ma chi se ne frega di dove ha oggi la residenza Silvia Salis?".

La nascita della Chat Vasta – Burlando ha anche raccontato come è nata la Chat Vasta, un gruppo da lui fondato che oggi conta quasi 500 partecipanti. Il nome originale era "Vasto Programma", ispirato a Charles de Gaulle, e nacque nel 2017, dopo la prima vittoria di Bucci, con l'obiettivo di costruire un'alternativa politica attraverso l’analisi e il confronto. Burlando ha spiegato che il suo ruolo nel gruppo è sempre stato quello di leggere e commentare i giornali, offrendo una prospettiva ampia sugli eventi.

