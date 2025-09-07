Buon compleanno Genoa, migliaia di tifosi in piazza De Ferrari per i 132 anni del club

Migliaia di tifosi del Genoa in piazza De Ferrari per festeggiare i 132 anni dalla fondazione del club rossoblù, all'appuntamento nella notte fra il 6 e il 7 settembre hanno risposto presente in tantissimi con bandiere, fumogeni e colori rossoblù.

Insieme ai tifosi, anche una delegazione del Genoa Cfc: presenti giocatori della prima squadra maschile Malinovskyi, Masini, Leali e Sommariva, e della femminile Parolo, Abate e Rigaglia).

Tutti insieme in un abbraccio collettivo per aspettare la mezzanotte: allo scoccare delle ore 24, pioggia di fuochi d'artificio e festa fino a tarda notte

