Tassa passeggeri, Bucci: “Ecco perché come Regione siamo contrari. Non serve più e rischia di ridurre crociere e traghetti”

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso una netta contrarietà all’introduzione della tassa sui passeggeri, definendola difficile da applicare, complessa da riscuotere e potenzialmente dannosa. Secondo Bucci, infatti, una misura di questo tipo rischierebbe di ridurre o destabilizzare il flusso di viaggiatori su traghetti e navi da crociera, penalizzando un settore che invece dovrebbe essere incentivato e sviluppato.

Intervenendo dal palco del convegno “Cruise Economy" : il valore delle crociere per il porto e il territorio”, in corso a Genova, il presidente ha criticato la decisione del Comune di introdurre una sovrattassa di tre euro per i passeggeri in imbarco.

In merito alle osservazioni del vicesindaco Alessandro Terrile — che ha ricordato come la misura rientri in un accordo con il governo siglato nel 2022 dalla precedente amministrazione guidata dallo stesso Bucci — il presidente ha chiarito che quell’intesa prevedeva un contributo statale di 50 milioni di euro a favore del Comune di Genova, a fronte di interventi per complessivi 25 milioni, tra cui l’aumento dell’Irpef e l’introduzione della tassa sui passeggeri.

“Tuttavia — ha spiegato Bucci — nel giro di due anni il gettito derivante dall’Irpef ha già raggiunto i 50 milioni, superando ampiamente gli obiettivi fissati. Per questo motivo, proseguire con ulteriori misure fiscali appare poco sensato, soprattutto se rischiano di scoraggiare le compagnie di navigazione, che potrebbero scegliere altri porti, come Civitavecchia, con effetti negativi per il territorio”.

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