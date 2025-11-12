Bucci: “A Expo Osaka 2025 la Liguria ha mostrato il suo futuro blu”
di R.C.
Il presidente della Regione Liguria sottolinea il rafforzamento dei rapporti con il Giappone, evidenziando il ruolo fondamentale della nautica
Marco Bucci: “In occasione di Expo Osaka 2025 abbiamo mostrato la nostra visione per la Liguria dei prossimi vent’anni, puntando sullo sviluppo della Blue Economy e sull’innovazione sostenibile”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria ha illustrato il ruolo strategico della regione all’evento internazionale, nel corso della conferenza “L’Italia che attrae. Il MIMIT a Expo Osaka 2025”, tenutasi oggi a Roma alla presenza del ministro Adolfo Urso, del commissario generale per l’Italia Mario Vattani e del ministro Hayashi Yujiro, vice capo missione dell’Ambasciata del Giappone in Italia.
Bucci ha ricordato come la Liguria sia stata protagonista a Osaka grazie alle eccellenze della nautica, del Polo nazionale della subacquea e di numerose realtà innovative che ne consolidano il ruolo di capitale del mare.
“I porti sono motori dell’economia e crocevia di scambi internazionali e culturali. Ne è esempio il Museo Chiossone di Genova, simbolo del legame tra Liguria e Giappone, che ha suscitato grande interesse e sarà presto visitato dall’ambasciatore giapponese”, ha spiegato Bucci.
Il presidente ha inoltre evidenziato come la Liguria si confermi meta di turismo di qualità, grazie a un’offerta sempre più diversificata: “le dimostrazioni dal vivo di liuteria, oreficeria, restauro e moda curate da Confartigianato e CNA Liguria hanno affascinato il pubblico giapponese, rafforzando il legame culturale e aprendo nuove opportunità di collaborazione internazionale”.
Bucci ha infine ringraziato il ministro Urso e il commissario Vattani per aver favorito la partecipazione ligure a Expo Osaka, “un’occasione per mostrare che la Liguria non è solo un luogo di bellezza, ma una regione pronta ad accogliere nuovi investimenti e sfide globali”.
