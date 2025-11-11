Brunori Sas, tappe a Genova e La Spezia nella tournée teatrale “TuttoBrunori” per il 2026

Passa anche per Genova e La Spezia la tournée teatrale di Dario Brunori, dal titolo “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”, che prenderà il via a ottobre 2026 proprio da La Spezia.

Il nuovo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, unisce musica, parole e narrazione, offrendo al pubblico un viaggio nell’universo poetico e umano del cantautore, tra canzoni, monologhi, riflessioni e momenti di stand-up, sempre con la sua inconfondibile ironia e sensibilità.

Accompagnato dalla sua band storica, Brunori propone uno spettacolo che racconta la sua storia e il continuo dialogo tra individuo e collettività, trasformando ogni performance in un’esperienza unica di ascolto e racconto.

La tournée toccherà numerose città italiane, tra cui Milano, Genova, Torino, Firenze, Napoli, Roma e Palermo. I biglietti saranno in acquistabili online dal 12 novembre e nei punti vendita autorzzati a partire dal 17 novembre.

Nell'attesa, il documentario “Brunori Sas - Il tempo delle noci”, diretto da Giacomo Triglia e presentato alla Festa del Cinema di Roma, sarà disponibile in anteprima su RaiPlay e trasmesso su Rai 3 il giorno martedì 2 dicembre alle 15:25.

