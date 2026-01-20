Brennero: ok a progetto per interventi di protezione infrastruttura ferroviaria da dissesto idrogeologico
di R.S.
A seguito della conclusione della Conferenza di Servizi con il parere favorevole dei soggetti coinvolti, con Determinazione Conclusiva del 20/01/2026 è stato approvato il progetto “Interventi di protezione dell’infrastruttura ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico. Interventi definitivi di messa in sicurezza del piazzale ferroviario della stazione del Brennero”.
L’intervento oggetto della presente Conferenza di Servizi riguarda la messa in sicurezza del piazzale della stazione ferroviaria del Brennero, in relazione ai fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano l’area dell’impianto ferroviario in corrispondenza del muro di controripa posto lungo il versante est.
