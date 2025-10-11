Brasile, Petrobras lancia il primo asfalto ecosostenibile con olio vegetale

In Brasile è stato avviato per la prima volta un processo di produzione su larga scala di asfalto ecosostenibile, segnando un passo significativo nella transizione verso materiali a minor impatto ambientale. L’iniziativa è firmata da Petrobras, compagnia energetica statale brasiliana, e rappresenta una prima assoluta per il Paese.

Il nuovo materiale è frutto di una combinazione tra componenti minerali tradizionali e un olio vegetale dalle proprietà specifiche, che sostituisce parzialmente i derivati del petrolio. Il risultato è un asfalto capace di garantire prestazioni paragonabili a quelle dei prodotti convenzionali, ma con un impatto ambientale decisamente inferiore, grazie alla riduzione delle emissioni lungo tutta la catena produttiva.

La produzione è attualmente in corso presso la raffineria Henrique Lage (Revap), situata a São José dos Campos, nello Stato di San Paolo, dove sono già state realizzate circa 3.000 tonnellate del nuovo materiale.

Il progetto rappresenta un modello per il futuro delle infrastrutture sostenibili in America Latina e dimostra come l’innovazione green possa integrarsi anche nei settori industriali più consolidati, come quello della pavimentazione stradale.

