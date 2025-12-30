Botti di Capodanno, come proteggere i nostri animali
di Anna Li Vigni
Difesa da rumori, stress e possibili conseguenze sulla salute, più consigli pratici per affrontare la notte di San Silvestro in sicurezza
I botti di Capodanno e i rischi per cani e gatti al centro dell’approfondimento di Telenord. In studio la veterinaria Emanuela Madia spiega come proteggere gli animali domestici da rumori, stress e possibili conseguenze sulla salute, offrendo consigli pratici per affrontare la notte di San Silvestro in sicurezza. Nel servizio, Anna Li Vigni raccoglie anche le voci dei cittadini genovesi, tra preoccupazioni, esperienze personali e attenzione crescente al benessere degli animali.
