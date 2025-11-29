Borzonasca: ritrovato senza vita in un dirupo uno dei due settantenni scomparsi, dell'altro ancora nessuna traccia

Il corpo di un uomo di 75 anni, scomparso da ieri, è stato rinvenuto questa sera all’interno della propria auto precipitata in un dirupo nella zona di Acero, nel comune di Borzonasca.





La vittima è Giannetto Mortola, figura molto conosciuta nella valle. Negli anni aveva partecipato più volte alle elezioni comunali come candidato sindaco e ricopriva la carica di presidente del consorzio funghi dell’alta valle Sturla.





A individuare il veicolo e il corpo sono stati i soccorritori del Soccorso Alpino, impegnati per tutto il giorno nelle ricerche coordinate dai Vigili del Fuoco a seguito della denuncia di scomparsa. L’auto, gravemente danneggiata nell’impatto, lascia pensare che la tragedia possa essere stata causata da un malore improvviso.





Le operazioni di ricerca proseguono invece per il secondo uomo, un 72enne, ancora disperso nei boschi del comune. Era uscito ieri per una passeggiata e non ha più fatto ritorno a casa.

