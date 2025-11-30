Borzonasca, ritrovato ferito ma cosciente l'anziano disperso due sere fa
di Redazione
GENOVA- E' stato ritrovato vivo l'anziano di 72 anni dato per disperso due sere fa a Borzonasca. L'uomo è stato ritrovato in un dirupo in località Asenino a Borzonasca ferito ma cosciente ed è stato individuato da volontari che facevano parte delle squadre di battuta.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero mentre il medico del Soccorso Alpino gli ha prestato le prime cure e lo ha stabilizzarlo per il trasporto.
Sarà l'elicottero Drago VF a provvedere al trasferimento in ospedale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:borzonasca
Condividi:
Altre notizie
Genova, dal Comune 156mila euro per la messa in sicurezza dell'asilo don Acciai
30/11/2025
di red. cr.
La Spezia, ordigni nelle ecoballe, Siap: “Fare subito chiarezza sulla filiera dei rifiuti”
29/11/2025
di Redazione
Genova dice addio a Stefano Kovac, presidente Arci Liguria, figura chiave dell'associazionismo
28/11/2025
di Redazione