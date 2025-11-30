Borzonasca, ritrovato ferito ma cosciente l'anziano disperso due sere fa

GENOVA- E' stato ritrovato vivo l'anziano di 72 anni dato per disperso due sere fa a Borzonasca. L'uomo è stato ritrovato in un dirupo in località Asenino a Borzonasca ferito ma cosciente ed è stato individuato da volontari che facevano parte delle squadre di battuta.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero mentre il medico del Soccorso Alpino gli ha prestato le prime cure e lo ha stabilizzarlo per il trasporto.

Sarà l'elicottero Drago VF a provvedere al trasferimento in ospedale.

