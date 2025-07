Borzonasca: 'Memorial Brignole' e 'Giornata con Luca', il ciclismo giovanile torna protagonista in Liguria

Dopo una lunga assenza, è tornata in calendario una giornata di sport e memoria dal grande significato umano. Domenica a Borzonasca, è andata in scena la “Giornata con Luca”, evento speciale accompagnato dal “1° Memorial Angelo Brignole”, promosso da Freeride Tigullio in sinergia con Geo Davidson Rapallo. Un appuntamento voluto per ricordare Luca Melis e Samuele Privitera, due giovani ciclisti scomparsi tragicamente, e Angelo Brignole, grande gregario del dopoguerra, al fianco di Gino Bartali al Giro d’Italia e al Tour de France. Nato a Borzonasca, rimane tutt’oggi l’unico ciclista della provincia di Genova ad aver corso per intero un Tour.

Circa settanta atleti della categoria Allievi, provenienti da diverse regioni italiane, si sono dati battaglia su un percorso di 61 chilometri. A imporsi è stato Mattia Moretti, portacolori del Gabetti Ardens Cycling Team, che ha preceduto Salvatore Caruso (Equipe Sicilia Giusfredi Mille Luci) e il ligure Elia Caorsi (Team PiùSport Levante), terzo classificato e nuovo campione regionale della Liguria. Nella foto, i tre protagonisti del podio con la signora Anna, vedova di Brignole, e il sindaco di Borzonasca Giuseppino Maschio).

In ragione della morte di Samuele Privitera, 19enne ciclista imperiese, nel corso del Giro della Val d'Aosta, gli organizzatori avevano infatti deciso di rinunciare a cerimonie ufficiali, scegliendo invece di onorare i ragazzi scomparsi con un minuto di silenzio prima della partenza e con una semplice consegna dei premi. "La vita va avanti, le corse continueranno… tutto si dovrà svolgere anche se i nostri sentimenti saranno diversi da quelli che avremmo voluto. In coerenza con quanto sopra, nel segno del lutto che ha colpito tutto il ciclismo ed in particolare quello ligure, la nostra corsa inizierà con un minuto di silenzio e saranno annullate le cerimonie protocollari di rito", si leggeva nel messaggio pubblicato alla vigilia sui canali social della manifestazione.

Presente alla manifestazione anche Luca Raggio, presidente del Comitato Regionale Ligure della Federciclismo, che ha espresso soddisfazione per il ritorno di una gara giovanile nel territorio: "Sono felice ed orgoglioso - ha detto al sito specializzto tuttobiciweb - che la Liguria abbia nuovamente una gara per la categoria Allievi e che domenica sia stata assegnata la maglia di campione regionale. Riportare il ciclismo giovanile nella nostra regione è uno degli obiettivi primari del mio impegno come presidente, sono qui per questo e ringrazio tutte le persone che mi aiutano".

Raggio ha poi aggiunto parole cariche di emozione nel ricordare Samuele Privitera: "Questi giorni non sono stati facili, la scomparsa di Privitera è stata per tutti un duro colpo. Ma tutti noi abbiamo lavorato per fare il massimo ricordando dei nostri amici. Samuele sarebbe stato contento come tutti noi per questa gara, ne sono sicuro. Nel mese di maggio gli avevo anticipato che la manifestazione si sarebbe organizzata e sarebbe stato campionato regionale Allievi, era felice della notizia".

Ordine d’arrivo – Categoria Allievi

1° Mattia Moretti (Gabetti Ardens Cycling Team)

2° Salvatore Caruso (Equipe Sicilia-Giusfredi Mille Luci)

3° Elia Caorsi (Team PiùSport Levante) – Campione Regionale Liguria

4° Luca Gugnino (Vigor Cycling Team)

5° Gianmaria Mollo (Esperia Piasco)

6° Leonardo Pavi Degl’Innocenti (UC Empolese)

7° Elia Marchese (Quiliano Bike Speed Wheel)

8° Mattia Gastasini (UC Empolese)

9° Gabriele Cuda (Madonna di Campagna)

10° Lorenzo Balbi (I Cinghiali Evo)

