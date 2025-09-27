Bormida: inaugurati nuovo ponte e sentiero “Tre Laghi – Tre Abeti”

Giornata di inaugurazioni nel comune di Bormida, dove sono stati presentati due interventi significativi per il territorio: il nuovo ponte sul Rio Pisciarella e il sentiero escursionistico “Tre Laghi – Tre Abeti”.

Alla cerimonia erano presenti il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’Assessore regionale Paolo Ripamonti, il Sindaco di Bormida Daniele Galliano, il Consigliere regionale Angelo Vaccarezza (Forza Italia), la parlamentare Sara Foscolo e il Sindaco di Mallare Flavio Astiggiano.

Il nuovo ponte, realizzato grazie a un finanziamento di 572.024 euro nell’ambito della Misura 7.2 del PSR, sostituisce il vecchio guado sommergibile con una moderna struttura in cemento armato precompresso a campata unica, lunga 12 metri e alta 6 metri dal fondo del torrente. L’opera consente ora il passaggio in sicurezza anche a mezzi pesanti e di soccorso, migliorando sensibilmente la mobilità dei residenti e aprendo nuove possibilità di sviluppo per l’area.

Il secondo momento della giornata si è svolto nei pressi del Lago Romana, con il taglio del nastro del nuovo sentiero “Tre Laghi – Tre Abeti”, un percorso escursionistico che unisce natura, cultura e turismo outdoor. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Liguria e dal GAL “Valli Savonesi”, per un importo complessivo di 58.000 euro.

Il sentiero collega i laghi di Osiglia, Biestro e Romana alla località dei Tre Abeti a Ronco di Maglio, attraversando ben 24 Comuni tra la Val Bormida, la Val d’Erro e il confinante Piemonte. Pensato per escursionisti, famiglie e appassionati di turismo naturalistico, il tracciato punta a valorizzare il paesaggio e la memoria storica delle vallate liguri.

Il progetto è stato realizzato dalla Cooperativa di Comunità La Via Aleramica – Impresa Sociale, con il contributo di Marzia Bozzano per i contenuti, Linda Marino per l’illustrazione grafica e Massimo Trinchero, che ha coordinato le fasi progettuali e curato la collaborazione con i Comuni per la manutenzione e l’installazione della segnaletica.

"Un’opera che rappresenta un nuovo modo di vivere il territorio: un ponte tra comunità, paesaggi e memoria storica, che rende le nostre vallate ancora più accoglienti e attrattive", ha commentato il Consigliere regionale Angelo Vaccarezza al termine della giornata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.