Borgonovo Ligure e "la casa più pazza del mondo", Rixi: "Demolire edificio per ampliare Statale 586"

Il traffico da e per la Val d'Aveto e per il passo del Bocco dal versante ligure è sconvolto da giovedì scorso, da quando una caduta di calcinacci dal voltino sottostante la "casa più pazza del mondo" di Borgonovo Ligure ha provocato la chiusura precauzionale dell'edificio, sito nel punto più delicato della viabilità locale. I tecnici sono al lavoro dalle ore successive all'incidente e contano di ripristinare la normalità entro fine settimana, ma la situazione va risolta una volta per tutte, come accaduto all'imbocco della Val Graveglia, in una situazione analoga ma assai meno angusta, con la costruzione di un passante con tre ponti ad arcata unica.

“Demolire l’edificio ormai fatiscente - dice il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi - per ampliare la strada statale 586. Non ci sono alternative per una svolta che sarebbe storica per l’intera vallata. A Mezzanego elimineremo una strettoia che, di fatto, strozza l’intera economia del territorio. Entro pochi giorni la strada sarà riaperta in sicurezza, contestualmente all’avvio dell’iter per i lavori di demolizione".

"Nel frattempo Anas ha ricevuto il mandato - conclude - per trovare un accordo coi proprietari dell’immobile affinché si arrivi a una soluzione definitiva per la viabilità, nell’interesse di tutta la Val d’Aveto”.