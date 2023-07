Borgonovo Ligure: cade a pezzi la "casa più pazza del mondo", rivoluzionato traffico per Val d'Aveto e Passo del Bocco

Cadono calcinacci dalla "casa più pazza del mondo", a Borgonovo Ligure, e tutta la viabilità per la Val d'Aveto è temporaneamente rivoluzionata. Chi dal Tigullio va a Santo Stefano d'Aveto o al Passo del Bocco conosce bene quello stranissimo edificio, una concrezione edilizia stratificata nel tempo, con un angusto passaggio a senso unico alternato di fatto, che fa da strozzatura alla statale 586 della Val d'Aveto, proprio prima del bivio che da una parte conduce alla salita del Bocco che attraversa Isola, San Siro Foce, Montemoggio e, dopo lo scollinamento, entra in provincia di Parma e raggiunge Pontestrambo e Bedonia, oppure consente di raggiungere Varese Ligure passando per Comuneglia.

Si tratta insomma di un punto viabilistico fondamentale, il più delicato forse della provincia di Genova. La caduta di calcinacci e l'immediato l'intervento dei vigili del fuoco ha portato all'inevitabile misura precauzionale adottata dall'Anas con la chiusura della strada.

Immediate le contromisure, che prevedono un notevole allungamento del percorso peraltro riservato al solo traffico privato leggero, data la configurazione delle strade alternative. Per raggiungere Santo Stefano è necessario andare in val Fontanabuona, salire da Monleone al passo della Scoglina e di qui scendere fino a Borzonasca, da dove si può risalire verso la Forcella; per chi voglia salire al Bocco invece si deve tornare a ridosso della "casa più pazza del mondo".

Al momento non sono certi i tempi di ripristino della viabilità ordinaria. L'edificio, disabitato da anni, non dovrebbe essere demolito ma solo sottoposto a rafforzamento strutturale, prima della riapertura.

"A seguito della chiusura per motivi di sicurezza del portico di Borgonovo Ligure, a partire dal chilometro 61+500 sulla Strada Statale 586 della Val D'Aveto, disposta da ANAS, e viste le limitate dimensioni della carreggiata della SP37 di Semovigo , utilizzabile tramite la SP26bis di Valmogliana per superare l’interruzione, la Città Metropolitana di Genova - recita una nota ufficiale - ha predisposto una ordinanza che impone l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sull’intero percorso della Strada Provinciale 37 di Semovigo.

Il servizio Viabilità della Città Metropolitana di Genova ha predisposto sul posto la segnaletica indicante il percorso alternativo e le limitazioni presenti.

Contestualmente, per quanto riguarda lo slalom automobilistico “15° Slalom Favale – Castello” previsto in data 16 luglio 2023, la Città Metropolitana di Genova ha revocato la precedente autorizzazione all’evento, in quanto la SP 23 della Scoglina, interessata dal passaggio della gara, costituisce un percorso alternativo atto a garantire i collegamenti tra le vallate e pertanto deve esserne assicurata la piena transitabilità.

Pur nella consapevolezza dell’importanza dell’evento sportivo è stata ritenuta prioritaria l’esigenza della mobilità dei cittadini.

A seguito dell’istanza della Città Metropolitana, la Prefettura di Genova ha disposto con proprio provvedimento la revoca della prevista chiusura della SP23 della Scoglina dal Km 6,950 al Km 13,000 dalle ore 8 alle ore 18, ricadente nel Comune di Favale di Malvaro, per il giorno 16 luglio 2023".