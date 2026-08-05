Bordilli (Lega): "Favorevole alle norme anti - maranza. Cpr necessario per aumentare i rimpatri"

La capogruppo della Lega nel comune di Genova Paola Bordilli, intervenuta a Telenord, ha approfondito diversi temi legati alla sicurezza, sia in merito alle norme anti maranza proposte dal governo, sia per quanto concerne l'utilizzo del taser e l'istituzione di Centri Permanenti per il Rimpatrio sul nostro territorio. Bordilli ha analizzato anche il tema legato alle dipendenze, con il proliferare del crack, interrogandosi sul futuro del Drop-In di Vico Croce Bianca. Tra i punti toccati, le lamentele dei commercianti, che si sentono insicuri in diverse zone della città, e la discussa lettera inviata dall'assessorato al Commercio ai vertici di Confcommercio e Confesercenti. Secondo Bordilli, la sindaca Salis avrebbe lasciato solo l'assessora Beghin (nonostante abbia escluso qualsiasi avvicendamento, ndr), a differenza di quanto avrebbe fatto Marco Bucci.

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